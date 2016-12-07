Порошенко: Є компроміс щодо механізму призупинення безвізу

Президент Петро Порошенко повідомив, що компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено.

Про це йдеться у повідомленні президента на офіційній Facebook-сторінці.

"Обнадійливі новини з Брюсселя за результатами моїх постійних контактів з лідерами ЄС. Компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено. Тепер слово за Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом", - зазначив Порошенко.

Він додав, що тримає питання під особливою увагою.

Про те, що міжінституційні переговори між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо так званого механізму призупинення завершилися успішно, повідомив також брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" РІкард Йозвяк.

"Білий дим! Є угода між Європарламентом та Радою ЄС по механізму призупинення", – написав він.

Таким чином, інституції ЄС домовилися щодо механізму призупинення безвізового режиму для окремих країн, від якого залежить надання безвізу для України та Грузії.

Як відомо, президент Європейської ради Дональд Туск надіслав листа президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу, в якому закликав якнайшвидше домовитися про механізм призупинення.

Раніше стало відомо, що країни-члени ЄС чекають на поступки з боку Європейського парламенту.

Зокрема, йдеться про суперечку щодо визначення категорій осіб, на яких поширюватиметься призупинення на першому етапі.

Європарламент наполягає, що має бути можливість зупиняти безвіз для окремих категорій громадян. Франція та Німеччина вважають, що призупинення має стосуватися відразу всіх громадян країни, яку Єврокомісія визнає проблемною.

7 грудня посли ЄС можуть схвалити механізм призупинення дії безвізового режиму.

Голосування в Європарламенті щодо безвізового режиму для України та Грузії може відбутися 18 січня, щодо Косова подібних прогнозів немає.

Українська правда, Європейська правда