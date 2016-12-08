Британський парламент підтримав урядовий план Brexit

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Четвер, 8 грудня 2016, 05:45

Палата громад британського парламенту висловилася на підтримку покрокового плану уряду про вихід країни зі складу Євросоюзу.

Про це повідомляє BBC.

448 депутатів проголосували "за", 75 - "проти". Формальні переговори з Брюсселем щодо Brexit почнуться, таким чином, не пізніше кінця березня наступного року.

Зі свого боку, уряд Терези Мей зобов'язалося оприлюднити основні деталі майбутнього переговорного процесу з керівництвом ЄС, не вдаючись при цьому в будь-які подробиці, розголошення яких може послабити позиції Британії на переговорах.

Як відомо, в ці дні в Верховному суді Британії тривають слухання у справі щодо необхідності згоди парламенту для початку офіційних переговорів про вихід країни з ЄС.

Передбачається, що переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу триватимуть близько двох років.

Теми: Велика Британія ЄС
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