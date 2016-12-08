Троє військових отримали поранення у середу – штаб АТО

Протягом минулої доби у зоні антитерористичної операції троє військових отримали поранення.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, двоє військових отримали поранення внаслідок обстрілів в районі Водяного та Авдіївки, ще один підірвався на розтяжці бойовиків в районі Новоселівки Другої.

Жоден з українських військових протягом минулого дня не загинув.

Окрім того, військові помітили проліт 7 безпілотників бойовиків вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда