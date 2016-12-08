Мотузяник: Троє бойовиків загинули, бо не впоралися з мінометом

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Четвер, 8 грудня 2016, 14:29

Троє бойовиків загинули, бо порушили правила експлуатації 120-мм міномета.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Через погану підготовку та алкоголізм на передовій противник має важкі небойові втрати. 5 днів тому в районі Донецького аеропорту бойовики зі складу так званої "100-ї бригади" противника порушили правила експлуатації 120-мм міномета, внаслідок чого 3 окупантів загинули, 5 – отримали  поранення", - зазначив він.

Окрім того, за словами Мотузяника, шість днів тому у так званому "11-му полку" противника командир взводу за невиконання наказу застрелив підлеглого.

Українська правда

Теми: АТО
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