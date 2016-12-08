Українці не вважають, що ситуація з правами покращилася після революції

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Четвер, 8 грудня 2016, 15:01

Менше 4%  українців вважають, що з часів Євромайдану ситуація із забезпеченням прав і свобод людини покращилася.

Про це свідчать данні опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи", опублікованого 8 грудня.

При цьому близько 35% опитуваних констатують погіршення ситуації, ще 28% стверджують, що ситуація не змінилась.

 

Найбільш песимістичний погляд на ситуацію у жителів Донбасу: майже 60% опитаних у цьому регіоні говорять про негативні тенденції у сфері прав людини і менше 1% - бачить покращення.

Найважливішими для населення України є права, пов'язані із забезпеченням життєвих потреб людей: право на життя (вказали серед десяти найважливіших 78% населення), право на соціальне забезпечення (63%), право на житло (58%), право на освіту (57%), право на працю (55%), право на достатній життєвий рівень (51%).

Водночас близько половини громадян включили до десятки найбільш важливих для них право на справедливий суд (56%), право на свободу та недоторканість (53%), право на свободу думки, совісті та релігії (46%).

У виборі між хлібом і свободою українське суспільство виявилось розділеним майже порівну: близько 30% опитаних виявили готовність поступитись державі часткою своїх прав та громадянських свобод в обмін на власний добробут, тоді як 35% заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. Ще 35% не змогли зробити певного вибору.

Опитування також торкнулося питань військового конфлікту на Сході: 48% респондентів засудили злочини, скоєні українськими військовослужбовцями, проте 23% назвали військові умови "пом'якшувальними обставинами", а 21% готові були їх виправдовувати.

Три чверті опитаних висловилися проти застосування тортур до захоплених в зоні АТО бойовиків, тоді як 14% допускають таку можливість.

Німецька хвиля, Українська правда

Теми: опитування права людини
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