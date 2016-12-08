Клімкін: Український безвіз затвердять за один-два пленарні тижні

Міністр закордонних справ Павло Клімкін запевняє про зняття всіх політичних перешкод для скасування візового режиму для України.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Гамбурга кореспондент "Європейської правди".

"Це питання відсьогодні абсолютно поза політикою, це – питання технічне і організації голосування.

Чи встигнуть вони на наступному тижні – це лише питання того, щоби пройти всі голосування, а їх п’ять, якщо не помиляюся. Якщо не встигнуть протягом тижня – то точно звершать процедуру на першому (пленарному – ЄП) тижні січня", - розповів Клімкін.

Перший пленарний тиждень ЄП у новому році запланований на 15-19 січня.

Як відомо, для скасування візового режиму Європарламент має схвалити два рішення – про запровадження нового механізму призупинення безвізу та про перенесення України до "безвізового списку". Після ЄП точно такі рішення має схвалити Рада ЄС.

В середу підготовчі органи ЄП та Ради ухвалили необхідні рішення.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) затвердив законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Європейська правда