Бойовики у четвер здійснили 11 обстрілів по позиціях сил АТО

У четвер бойовики здійснили 11 обстрілів по позиціях українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зранку російсько-окупаційні війська розпочали обстріли наших позицій зі 120 міліметрових мінометів в районі селища Піски, що на Донецькому напрямку. Пізніше весь вогонь ворожих мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї було зосереджено виключно на Маріупольському напрямку", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, під вогонь потрапили: Широкине, Талаківка, Мар’їнка, а по Водяному бойовики вели вогонь 4 рази. По Мар'їнці вогонь вів снайпер.

Українська правда