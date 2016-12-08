Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) відкликала з Мінфіну законопроект, який стосувався встановлення митного ліміту до 22 євро за посилку.

Про це "Економічній правді" заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич.

За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.

"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма у майбутньому буде введена згідно з Європейським законодавством", - зазначив він.

Нагадаємо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як писала "ЕП", АПІТУ лобіює інтереси 72 найбільших виробників, імпортерів і дистриб'юторів споживчої електроніки.

Як повідомлялося, ідею оподаткування посилок вартістю понад 22 євро АПІТУ почала просувати з весни 2016 року. Тоді асоціація написала прем'єру лист з проханням посилити умови імпорту, зокрема, встановити ліміт в 22 євро.

Економічна правда