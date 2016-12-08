Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) відкликала з Мінфіну законопроект, який стосувався встановлення митного ліміту до 22 євро за посилку.
Про це "Економічній правді" заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич.
За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.
"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма у майбутньому буде введена згідно з Європейським законодавством", - зазначив він.
Нагадаємо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Як писала "ЕП", АПІТУ лобіює інтереси 72 найбільших виробників, імпортерів і дистриб'юторів споживчої електроніки.
Як повідомлялося, ідею оподаткування посилок вартістю понад 22 євро АПІТУ почала просувати з весни 2016 року. Тоді асоціація написала прем'єру лист з проханням посилити умови імпорту, зокрема, встановити ліміт в 22 євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Хе, пля, хочеться вилаятися :-) "Лохі" повинні були возрадуватися, чи як? Загалом той весь бізнес торгашів (електроніки, зокрема) треба було б добре "почистити" на рахунок присутності у ньому безлічі "фірм" і "бізнесменів" країни-агресора; повиганяти принаймні, або націоналізувати.