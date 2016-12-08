Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали

00
1
Четвер, 8 грудня 2016, 20:48

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) відкликала з Мінфіну законопроект, який стосувався встановлення митного ліміту до 22 євро за посилку.

Про це "Економічній правді" заявив голова АПІТУ Юрій Пероганич.

За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства.

"Законопроект будуть доопрацьовувати. Подібна норма у майбутньому буде введена згідно з Європейським законодавством", - зазначив він. 

Нагадаємо, встановлення митного ліміту підтримував і голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як писала "ЕП", АПІТУ лобіює інтереси 72 найбільших виробників, імпортерів і дистриб'юторів споживчої електроніки.

Як повідомлялося, ідею оподаткування посилок вартістю понад 22 євро АПІТУ почала просувати з весни 2016 року. Тоді асоціація написала прем'єру лист з проханням посилити умови імпорту, зокрема, встановити ліміт в 22 євро.

Економічна правда

Теми: податки Насіров
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліпшити податкове адміністрування: навіщо і як? 7 грудня 2016, 13:09
Митний ліміт до 22 євро за посилку: вбити "тінь" чи поховати конкуренцію 6 грудня 2016, 13:02
Трамп пригрозив новими податками компаніям, які переносять виробництво за кордон 4 грудня 2016, 21:58
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.138.253.---viter2508.12.2016 22:21
>"За його словами, в Асоціації не очікували негативної реакції суспільства."
Хе, пля, хочеться вилаятися :-) "Лохі" повинні були возрадуватися, чи як? Загалом той весь бізнес торгашів (електроніки, зокрема) треба було б добре "почистити" на рахунок присутності у ньому безлічі "фірм" і "бізнесменів" країни-агресора; повиганяти принаймні, або націоналізувати.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"
Грузія може отримати безвіз швидше ніж Україна
Панов звинуватив ФСБ у тортурах
Усі новини
Кіно

Рекордна кількість українських фільмів вийшла у прокат 2016 року

Лайфхак

Як вставати раніше 6 ранку і навчити цьому ще 200 чоловік