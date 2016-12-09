Луценко: Водій, який збив двох дітей в Василькові, отримав 10 років в'язниці

Водія, який 4 червня в стані алкогольного сп'яніння збив на смерть двох дівчаток у Василькові, суд засудив до 10 років позбавлення волі.

Про це на сторінці в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Лученко.

"Днями суд підтримав позицію прокуратури і засудив винуватця до максимальної міри - 10 років позбавлення волі", - зазначив він.

Також суд постановив виплатити кожній сім'ї, яка втратила дитину, по 1 млн гривень моральної компенсації.