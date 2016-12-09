США зняли обмеження на військові поставки своїм союзникам в Сирії
Президент США Барак Обама зняв формальні обмеження на поставку зброї і військового спорядження союзникам по боротьбі з тероризмом в Сирії.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому, опублікованому 8 грудня.
"Визначити, що операції, включаючи надання оборонних виробів і послуг для іноземних військ, нерегулярних сил, груп або окремих осіб, які беруть участь в наданні підтримки або сприяннї триваючих військових операцій США по боротьбі з тероризмом в Сирії, має важливе значення для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів ... скасувати заборони ..., пов'язані з цими операціями", - йдеться в заяві.
Для надання такої допомоги держсекретар і міністр оборони США повинні надати інформацію про це в Конгрес.
При цьому з документа незрозуміло про які саме військові постачання йдеться.
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