Німецька розвідка: РФ намагається впливати на вибори в Німеччині

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 05:31

Німецька розвідка заявляє, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в німецькому суспільстві, посиливши кампанію щодо пропаганди, дезінформації та кібератак перед федеральними виборами, які в Німеччині відбудуться в наступному році.

Про це заявив 8 грудня голова внутрішньої розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен, передає "Радіо Свобода".

"Ми бачимо агресивний і посилений кібершпіонаж, який потенційно загрожує німецькому уряду, парламенту і представникам демократичних партій", - зазначив він.

Його звинувачення прозвучали через два місяці після того, як США офіційно звинуватили Росію в кібератаках проти американських політиків під час президентської кампанії.

Москва систематично відкидала звинувачення Вашингтона, що її хакери стоять за цими кібератаками.

Поки в Росії не коментували звинувачення Ганс-Георга Маассена.

Теми: Німеччина Росія
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