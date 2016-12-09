У США заявили, що за два роки було вбито 50 тис бойовиків ІДІЛ

00
0
П'ятниця, 9 грудня 2016, 06:04

Як мінімум 50 тисяч терористів "Ісламської держави" були вбиті очолюваною США коаліцією в Іраку і Сирії за два роки військової операції.

Про це заявив американський військовий чиновник, передає "ВВС".

За його словами, 50 тисяч убитих бойовиків - це "скромна оцінка".

Він також заявив, що повітряні удари коаліції можуть бути посилені в таких містах, як Мосул, який іракські війська намагаються повернути під свій контроль, однак необхідно уникнути жертв серед цивільного населення.

Міжнародна коаліція на чолі з США почала наносити авіаудари в Сирії і Іраку у вересні 2014 року.

Теми: Сирія тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США зняли обмеження на військові поставки своїм союзникам в Сирії 9 грудня 2016, 01:58
6 країн звинуватили РФ у перешкоджанні доступу гумдопомоги в Алеппо 8 грудня 2016, 06:15
ЗМІ: Керрі та Лавров обговорять безпечний вихід опозиційних військ з Алеппо 7 грудня 2016, 18:42
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Європейський мовний союз підтвердив, що Євробачення пройде в Києві
Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"
Усі новини
Дім поза домом

Як "Будинки Рональда МакДональда" допомагають батькам бути поруч з хворими дітьми

Сперечайтеся!

Українці запустили майданчик для суперечок