У Львові суд вказав Російському культурному центру на двері

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 08:18

Господарський суд Львівської області зобов’язав Російський культурний центр звільнити орендоване комунальне приміщення на вул. Короленка.

Про це "Укрінформу" повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

"Господарський суд Львівської області постановив виселити орендарів із приміщення по вул. Короленка, 1а. Російське культурне товариство і його братні організації, такі як редакція українофобського "Русского вестника", можуть потроху пакувати речі. Зараз ЛОР готується до конкурсу на нового орендаря", – зазначив Гірняк.

Як відомо, львівські депутати на сесії, яка відбулась  25 жовтня, ухвалили рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень облради і повернути будівлю у власність комунальної установи "Нерухомість і майно".

Її мають відремонтувати і обрати нових орендарів. Було вирішено, що ними стануть волонтерські організації, музей Революції Гідності тощо.

Звільнити приміщення обласна рада вимагала до 14 листопада. Оскільки її рішення не було виконане, самоврядний орган звернувся до суду.

У свою чергу такий же намір задекларували керівники Російського культурного центру.

Теми: Львів
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