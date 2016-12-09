Забудовнику Войцехівському загрожує до 12 років в'язниці

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 18:24

ГПУ направила до Деснянського райсуду Києва кримінальне провадження стосовно забудовника-афериста Анатолія Войцехівського.

Про це заявив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук, повідомляє сайт ГПУ.

"Ми направили до суду для розгляду по суті кримінальне провадження щодо Войцехівського та ще двох співучасників – керівників підконтрольних йому підприємств. Вони обвинувачуються у тому, що у складі організованої групи самовільно захоплювали земельні ділянки, самовільно їх забудовували, а також у привласненні коштів громадян під виглядом інвестицій у житло. Окремо Войцехівський, як фізична особа, обвинувачується в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах" - заявив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ,ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Вказані статті передбачають максимальний термін покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

"Крім цього, продовжується розслідування фактів самовільного захоплення решти земельних ділянок. Використання цієї землі у 2004-2016 роках для незаконного будівництва житлових та офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів під виглядом продажу квартир в незаконно побудованих житлових будинках. Мова йде у тому числі про ЖК "Східна брама", "Науковий", "Флагман", "Мега Сіті","Мозаїка", "Совські Ставки", "Молодіжна ініціатива", "Маргарита", "Синьоозерний", "Кузьминський", "Південний квартал", - повідомив Дмитро Сторожук.

Нагадаємо, що Печерським судом м. Києва А. Войцехівському обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 14 млн грн, після внесення якої він перебуває за місцем свого фактичного проживання.

Як відомо, раніше власникам квартир у будинках Войцеховського порадили шукати на зиму інше житло через неможливість підключити ці будівлі до опалення.

Детально про будівельні афери Войцеховського можна прочитати у розслідуванні "Української правди": Будівельна афера розміром у шість "Еліта-Центрів"

Українська правда

Теми: будівництво
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