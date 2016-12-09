ФСБ затримала кримчанина, який вивішував на дім прапор України

У окупованому Криму працівники ФСБ затримали Володимира Балуха, відомого своєю проукраїнською позицією.

Про це у п'ятницю повідомляє Кримська правозахисна група, якій про це повідомила дружина Балуха.

Вказується, що вранці 8 грудня співробітники ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка

Роздольненського району Криму і провели 4-годинний обшук у будинку Балуха і його матері. Після обшуків його затримали.

"Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Сьогодні повинен був пройти суд з обрання запобіжного заходу щодо активіста. На даний момент відомо, що Володимир Балух знаходиться в Роздольненському ІТТ", - сказано у повідомленні.

Як відомо, місцева кримська "влада" погрожувала Балуху за розміщення на своєму будинку таблички "Вулиця Героїв Небесної сотні 18".

У квітні 2015 року у Балуха був обшук, під час якого з даху будинку знімали український прапор.

Українська правда