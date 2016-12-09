Порошенко звільнив голови Слов'янської РДА, якому висловили недовіру

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 21:55

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Власова з посади голови Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті глави держави.

Згідно з інформацією, Власова звільнили відповідно до частини 9 статті 118 Конституції України (можливість висловлення недовіри главі міськадміністрації).

Як відомо, позачергова сесія Слов'янської районної ради винесла недовіру керівнику РДА Олегу Власову 7 листопада.

Українська правда

Теми: Порошенко кадри
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