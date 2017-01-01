У нічному клубі в Стамбулі невідомі відкрили стрілянину, є поранені

Невідомі відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі, в результаті атаки є постраждалі.

Про це повідомляє CNN Turk.

Повідомляється, що нападники були в костюмах Санта Клаусів.

#BREAKING Attackers allegedly entered Istanbul's Reina night club in Santa costumes, opened fire randomly #Turkey pic.twitter.com/fApCLhdD7u — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 31 грудня 2016 р.

Як повідомив місцевий телеканал NTV нападників було двоє, до 30 людей поранено, передає BBC. У клубі перебувало кілька сотень людей.

На місце нападу прибули поліцейські і бригади швидкої допомоги.

Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırı sonrası ilk kareler https://t.co/LEJMTnvEku pic.twitter.com/Ifkf4iFAPO — NTV (@ntv) December 31, 2016

Як повідомляє Reuters, один з нападників досі перебуває в будівлі.