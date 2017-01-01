У нічному клубі в Стамбулі невідомі відкрили стрілянину, є поранені
Невідомі відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі, в результаті атаки є постраждалі.
Про це повідомляє CNN Turk.
#BREAKING Armed attack at Istanbul's Reina night club, casualties reported #Turkey pic.twitter.com/PQtcGHsZlB— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 31 грудня 2016 р.
Повідомляється, що нападники були в костюмах Санта Клаусів.
#BREAKING Attackers allegedly entered Istanbul's Reina night club in Santa costumes, opened fire randomly #Turkey pic.twitter.com/fApCLhdD7u— CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 31 грудня 2016 р.
Як повідомив місцевий телеканал NTV нападників було двоє, до 30 людей поранено, передає BBC. У клубі перебувало кілька сотень людей.
На місце нападу прибули поліцейські і бригади швидкої допомоги.
Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırı sonrası ilk kareler https://t.co/LEJMTnvEku pic.twitter.com/Ifkf4iFAPO— NTV (@ntv) December 31, 2016
Як повідомляє Reuters, один з нападників досі перебуває в будівлі.
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