Пашинський перед Новим роком прострелив ногу нападнику

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Неділя, 1 січня 2017, 12:15

На Київщині  стався інцидент між депутатом Народного Фронту Сергієм Пашинським і мешканцем Васильківщини, Пашинський застосував вогнепальну зброю.

Про це повідомив депутат Сергій Пашинський на своїй сторінці Facebook, відповідне повідомлення є і на сайті поліції.

"Вечір перед Новим Роком пройшов для мене, на жаль, дуже прикро. Повертаючись близько 17:00 додому, ми з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі", - розповів Пашинський.

Він повідомив, що "вирішив вийти з машини, щоб звернути увагу людей, що були поруч з машиною, на небезпеку, на яку вони наражають інших водіїв, фактично перегородивши дорогу в темну пору доби".

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

Він додав, що вони перев’язали пораненому рану, відразу викликали швидку та поліцію.

"Я майже в нормі. Нападник в лікарні приходить у себе. Поліція розбирається що це було", - додав він.

У свою чергу в Нацполіції зазначили, що мікроавтобус дійсно стояв посередині неосвітленої дороги без габаритних вогнів.

Також в Націполіції повторили версію Пашинського.

У повідомленні також зазначили, що нападником був 38-річний жителю Васильківщини.

"Працівники поліції встановили, що чолов’яга вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі всі учасники події встановлені, поліцейські з’ясовують всі обставини інциденту", - додали в поліції.

Українська правда

Теми: Пашинський поліція
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Коментарі — 18
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IP: 141.0.13.---нахнагель01.01.2017 15:18
Скоріш за все справа виглядала так : " ... після того, як "надреп” помітив авто надорозі , неврівноважений паша вийшов з своєї машини, перднув, що було попереджувальним пострілом і з люті, і вседозволеності всадив кулю хлопаку прямо в ногу ! Бо простий хлопак був п'яний , ще й виявиться, що з пляшкою "молотова”, а пашка "тверезий”, як скло !?”.
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IP: 176.103.204.---Boollit01.01.2017 15:04
Є специфічна категорія людей, що не знаходять собі місця в пристому суспільстві. Вони і самі від цього страждають и заважають іншим. Слава богу один знайшов таки свою стежку до своєї мети. Сяде вдруге і вже мабуть надовго. А там можливо ще до віходу щось втне та й прлонгує на невизначенний строк своє життя в омріяному середовищі.
Я за нього радий і вітаю,що Новий Рік для нього розпочнеться більш вдало і природно.
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IP: 93.73.174.---Aleksv01.01.2017 14:43
А если бы у Пашинского не было оружия, что тогда?
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IP: 91.196.178.---Logic200901.01.2017 14:36
TKorolkov:
как и в России
А це по Фрейду.
При чому тут Росія?
Потаємні мрії ватника вилазять?
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IP: 91.196.178.---Logic200901.01.2017 14:30
TKorolkov:
Почему вы верите жулику Пашинскому ...
У всякому разі більше ніж якомусь Харківському ватнику,
який там не був, і обзиває людей дурнями.
Дурень скоріше Ви у прямому сенсі - робите висновки не знаючи обставин.
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