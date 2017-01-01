На Новий рік поранено трьох українських військових – штаб

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Неділя, 1 січня 2017, 18:36

Протягом дня 1 січня зафіксовано 22 обстріли з боку бойовиків, троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

13 обстрілів відбулося в неділю на Маріупольському напрямку, 6 – на Донецькому і 3 – на Луганському.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.

На Донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому.

На Луганському напрямку окупанти для ведення вогню по наших позиціях неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого.

Українська правда

Теми: АТО
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