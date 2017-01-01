Кличко пішов у відпустку

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Неділя, 1 січня 2017, 22:08

Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку до 6 січня включно, свої обов'язки поклав на свого заступника Миколу Поворозника.

"У зв'язку з моєю відпусткою і відпусткою першого заступника голови Київської державної адміністрації Пліса Г.В. в період з 30.12.2016р. по 06.01.2017р. виконання обов'язків голови Київської міської державної адміністрації покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника Н.Ю.", - йдеться в розпорядженні голови КМДА.

У документах також зазначається, що Кличко в період своєї відпустки з 30 грудня по 6 січня два останніх дні взяв за свій рахунок, без збереження заробітної плати.

Інтерфакс-Україна

Теми: Кличко
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