Хода на честь Бандери в Одесі: провокатору розбили носа

Близько трьохсот одеситів, переважно активістів "Правого сектора", ВО "Свобода", ГО "Сокіл", здійснили в неділю ввечері смолоскипну ходу центральними вулицями міста - від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника Рішельє, де провели віче.

Фото і відео "Думської"

Учасники колони, попереду якої йшла дівчина з калиновим вінком на голові й несла портрет Степана Бандери, скандували "Слава Україні - Героям Слава!", "Степан Бандера - наш герой!", "Слава нації!", повідомляє Укрінформ.

Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять Бандери.

Під час ходи сталася невеличка сутичка, коли один із двох провокаторів на Грецькому мосту вигукнув образливі слова про Бандеру. Як повідомляє агентство, йому розбили носа.

Правоохоронці, що супроводжували колону, оточили двох провокаторів і відконвоювали до Приморського відділу поліції.

Раніше смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери пройшла у Києві.

Разом з тим, як повідомляє канал 112 Україна, аналогічна хода пройшла також у Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Рівному, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та Слов'янську.