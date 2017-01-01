Хода на честь Бандери в Одесі: провокатору розбили носа

8600 переглядів
4
Неділя, 1 січня 2017, 23:27

Близько трьохсот одеситів, переважно активістів "Правого сектора", ВО "Свобода", ГО "Сокіл", здійснили в неділю ввечері смолоскипну ходу центральними вулицями міста - від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника Рішельє, де провели віче.

 
Фото і відео "Думської"

Учасники колони, попереду якої йшла дівчина з калиновим вінком на голові й несла портрет Степана Бандери, скандували "Слава Україні - Героям Слава!", "Степан Бандера - наш герой!", "Слава нації!", повідомляє Укрінформ.

Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять Бандери.

 

Під час ходи сталася невеличка сутичка, коли один із двох провокаторів на Грецькому мосту вигукнув образливі слова про Бандеру. Як повідомляє агентство, йому розбили носа.

Правоохоронці, що супроводжували колону, оточили двох провокаторів і відконвоювали до Приморського відділу поліції.

Раніше смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери пройшла у Києві.

Разом з тим, як повідомляє канал 112 Україна, аналогічна хода пройшла також у Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Рівному, Хмельницькому, Луцьку, Кропивницькому та Слов'янську.

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

Теми: Одеса
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція затримала ймовірного вбивцю жінки і дитини на Одещині 30 грудня 2016, 15:14
Стало відомо, хто замінить Саакашвілі на посаді губернатора 20 грудня 2016, 20:05
ГПУ відзвітувала про багатомільйонну корупцію в Одесі 20 грудня 2016, 11:40
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 109.95.50.---Аня Ка02.01.2017 00:27
просто у нас в киеве некто уже не может нечего сделать,все чего то боятся
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.95.50.---Аня Ка02.01.2017 00:24
Всех приглашаю в Киев ,помогите остановить поезда ходящие в лоно врага , львов- москва,
ВідповістиЗ цитатою
IP: 81.10.138.---farabundo02.01.2017 00:06
Alex Chernyak:
Девушка с плакатом определенно из тех мразей, готовивших коктейли Молотова, которыми сжигали своих соотечественников в доме профсоюзов. Слава "нации" и т. п.? :)))
Прикрой рот, ушлепан колорадский!!!
Слава Україні, Слава Героям!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.76.4.---Alex Chernyak01.01.2017 23:52
Девушка с плакатом определенно из тех мразей, готовивших коктейли Молотова, которыми сжигали своих соотечественников в доме профсоюзов. Слава "нации" и т. п.? :)))
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
На Новий рік поранено трьох українських військових – штаб
Стрілянина на новорічній вечірці в Бразилії: щонайменше 11 загиблих
П'яний водій з України вбив двох дівчат у Польщі
Поки немає українців серед загиблих від теракту в Стамбулі - генконсул
Усі новини
Персона

Архітектор Театру на Подолі: Споживання стало частиною культури

Свято та їжа

Як змінився новорічний стіл українців за 100 років