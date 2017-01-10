КМДА: За добу з вулиць Києва вивезено 2 тис тонн снігу

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Вівторок, 10 січня 2017, 01:47

За останню добу з вулиць Києва комунальники вивезли майже 2 тисячі тонни снігу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Активно виконувалися роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста. Так, упродовж доби вивезено майже 2000 тисячі тонн снігу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" працюють в цілодобовому режимі.

9 січня в столиці сніг прибирали 59 бригад, до складу яких входять 389 осіб і 264 одиниці техніки.

Теми: Київ
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