Сенатори США представлять проект по "всеосяжним" санкціям проти РФ

Сенатори США збираються представити законопроект щодо введення "всеосяжних" санкцій щодо Росії за її спроби вплинути на вибори в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Про ций намір заявили сенатор-республіканець Джон Маккейн і сенатори-демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Як відомо, раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США.

Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.