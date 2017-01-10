Сенатори США представлять проект по "всеосяжним" санкціям проти РФ

2179 переглядів
0
Вівторок, 10 січня 2017, 02:32

Сенатори США збираються представити законопроект щодо введення "всеосяжних" санкцій щодо Росії за її спроби вплинути на вибори в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Про ций намір заявили сенатор-республіканець Джон Маккейн і сенатори-демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Як відомо, раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США.

Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.

Теми: США Росія санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розвідка США вважає, що ризик виникнення конфліктів досягне максимуму в найближчі 5 років 10 січня 2017, 01:24
США внесли главу Слідкома РФ до "списку Магнітського" 9 січня 2017, 22:59
Зять Трампа стане його старшим радником - ЗМІ 9 січня 2017, 22:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сенатори США представлять проект по "всеосяжним" санкціям проти РФ
Зять Трампа стане його старшим радником - ЗМІ
День в АТО: 27 обстрілів, 2 бійців поранено, бойовики застосували "Град"
У Кремлі "втомилися" від звинувачень розвідки США
Усі новини
Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець