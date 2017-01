Хуг: на Донбасі на свята ще дужче стріляли в усіх гарячих точках

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки й співробітництва в Європі констатує, що в період різдвяних свят режим припинення вогню на Донбасі не дотримувався.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу в Києві, передають "Українські новини".

"На Донбасі за останні 3 тижні складається враження, що ті, хто наказував стріляти, й ті, хто стріляли, абсолютно забули про Різдво. 7 січня наші спостерігачі зафіксували порушення режиму припинення вогню у всіх відомих нам "гарячих точках", – сказав він.

Зокрема, у районі Гнутового й Харчовика зафіксовано 40 розривів снарядів, випущених із гранатометів, 2 вибуху в повітрі, 56 вибухів невизначеного походження.



У цілому з 2 по 8 січня 2017 року спостерігачі місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Половина з них – у районі Світлодарська. Крім того, такі випадки були в районі Маріуполя, Горлівки, на ділянці Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт", – розповів представник місії ОБСЄ.

Hug: 19-25 Dec was one of most violent weeks in long time in east #Ukraine. There was however a drop in violence the subsequent week — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017

#OSCE’s Hug: Since 19 Dec approx. half of all ceasefire violations occurred in areas south-east and east of Svitlodarsk #Ukraine — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017

Хуг зазначив, що з 19 грудня 2016 року спостерігачі зафіксували збільшення на 250% випадків використання забороненої "мінськими домовленостями" зброї, зокрема, танків, мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню.

"Насправді вони зафіксували щонайменше 3 374 вибухи з використанням зазначеного озброєння", – констатував він.

Спостерігачі також зафіксували руйнування дитячого садка в Луганському і зруйновану будівлю церкви в Дебальцевому.

Також співробітники місії зафіксували застосування заборонених "мінськими домовленостями" мінометів у районі Карлівки Донецької області.

Weapons in violation of Minsk: mortars in govt-ctrl Karlivka. 5 howitzers firing in direction of Svitlodarsk. See: https://t.co/L6ZfUOMtiY — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017

"За допомогою безпілотників над Новогригорівкою, що наразі контролюється "ДНР", ми зафіксували батарею самохідних гаубиць, з яких стріляють у напрямку Світлодарська. У цьому випадку 31 артилерійський снаряд було випущено", – заявив Хуг.

Він пояснив, що досить часто патрулі не мають змоги приїхати на місце події, тому моніторинг і контроль ситуації здійснюють за допомогою камер та безпілотників, передає "Укрінформ".

Між тим, на ділянках розведення сил і засобів у Станиці Луганській й Золотому/Петрівському, зі слів Хуга, практично відсутні порушення режиму припинення вогню, що призвело до відчутного припинення насильства.

Перший заступник голови СММ ОБСЄ закликав сторони знизити рівень ризиків.