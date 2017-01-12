Хуг: на Донбасі на свята ще дужче стріляли в усіх гарячих точках
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки й співробітництва в Європі констатує, що в період різдвяних свят режим припинення вогню на Донбасі не дотримувався.
Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу в Києві, передають "Українські новини".
"На Донбасі за останні 3 тижні складається враження, що ті, хто наказував стріляти, й ті, хто стріляли, абсолютно забули про Різдво. 7 січня наші спостерігачі зафіксували порушення режиму припинення вогню у всіх відомих нам "гарячих точках", – сказав він.
Зокрема, у районі Гнутового й Харчовика зафіксовано 40 розривів снарядів, випущених із гранатометів, 2 вибуху в повітрі, 56 вибухів невизначеного походження.
У цілому з 2 по 8 січня 2017 року спостерігачі місії зафіксували 336 випадків порушення режиму припинення вогню, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Половина з них – у районі Світлодарська. Крім того, такі випадки були в районі Маріуполя, Горлівки, на ділянці Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт", – розповів представник місії ОБСЄ.
Hug: 19-25 Dec was one of most violent weeks in long time in east #Ukraine. There was however a drop in violence the subsequent week— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017
#OSCE’s Hug: Since 19 Dec approx. half of all ceasefire violations occurred in areas south-east and east of Svitlodarsk #Ukraine— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017
Хуг зазначив, що з 19 грудня 2016 року спостерігачі зафіксували збільшення на 250% випадків використання забороненої "мінськими домовленостями" зброї, зокрема, танків, мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню.
"Насправді вони зафіксували щонайменше 3 374 вибухи з використанням зазначеного озброєння", – констатував він.
Спостерігачі також зафіксували руйнування дитячого садка в Луганському і зруйновану будівлю церкви в Дебальцевому.
Також співробітники місії зафіксували застосування заборонених "мінськими домовленостями" мінометів у районі Карлівки Донецької області.
Weapons in violation of Minsk: mortars in govt-ctrl Karlivka. 5 howitzers firing in direction of Svitlodarsk. See: https://t.co/L6ZfUOMtiY— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) January 12, 2017
"За допомогою безпілотників над Новогригорівкою, що наразі контролюється "ДНР", ми зафіксували батарею самохідних гаубиць, з яких стріляють у напрямку Світлодарська. У цьому випадку 31 артилерійський снаряд було випущено", – заявив Хуг.
Він пояснив, що досить часто патрулі не мають змоги приїхати на місце події, тому моніторинг і контроль ситуації здійснюють за допомогою камер та безпілотників, передає "Укрінформ".
Між тим, на ділянках розведення сил і засобів у Станиці Луганській й Золотому/Петрівському, зі слів Хуга, практично відсутні порушення режиму припинення вогню, що призвело до відчутного припинення насильства.
Перший заступник голови СММ ОБСЄ закликав сторони знизити рівень ризиків.
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