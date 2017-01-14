Геращенко: чомусь нікого не хвилює відсутність українських телеканалів в РФ
Перший віце-спікер Ірина Геращенко дорікнула ОБСЄ та міжнародним журналістським організаціям, що вони не виступають за трансляцію українського телебачення в Росії.
"В РФ не працює жоден український телеканал. Жоден. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Миятович (представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ – УП) і ОБСЄ, ані жодну міжнародну журналістську організацію", - написала вона в Facebook у суботу.
Геращенко звернула увагу на те, що в РФ проживає велика українська діаспора, яка налічує мільйони людей, десятки тисяч українців там працюють, сотні виїхали внаслідок розв'язаної РФ агресії на Донбасі.
Вона також зазначила, що українські телеканали блокуються на окупованому Донбасі і Криму.
"Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги , в т.ч. РЄ і т.д., бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах", - обурилася вона.
"А щодо присутності іноземних телеканалів в українському медіа-просторі, то яку б країну не представляли ці телеканали – вони мають дотримуватися українського законодавства, якщо ретранслюються в Україні. Крим – це Україна", - вважає Геращенко.
Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.
Проти цього рішення виступили Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, та американська неурядова організація Freedom House.
Українська правда
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У Росії постійно проживає більше 10 мільйонів Українців і до цих пір немає українського федеративного телебачення, радіо, книг, газет, журналів, інтернет сайтів медійних видань. Через Верховний суд РФ заборонений федеральний союз Українців Росії. У місцях компактного проживання українців, в масштабах федерації, повністю заборонена будь-яке регіональне співтовариство української мови і культури. Голові організації "Українці Москви" взагалі заборонили в'їзд в Росію, хоча сім'я його в РФ.
Зі скандалом закрили єдину на всю територію РФ україномовну бібліотеку в Москві і поставили під повний контроль читачів. Завідуючу бібліотеки заарештували і судять. Досі не побудовано жодної української школи, дитячого садка, вищого навчального закладу. В окупованому Криму та Донбасі спалюють україномовні книги.
Так надходять російські фашисти?