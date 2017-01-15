Росія дозволила Києву перевірити військові частини в Ростовській області

Російська сторона дозволила Києву перевірити масштаби військової діяльності в Ростовській області.

Про це заявив начальник російського національного Центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков, передає російське агентство РИА Новости.

"Україна запросила Росію про проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки", - заявив він.

Українські військові будуть перевіряти російські військові частини з 16 по 19 січня.

Агентство відзначає, що загальноєвропейська архітектура безпеки включає кілька угод про роззброєння, контроль над озброєннями та заходи довіри у військовій області.

Так, Віденський документ 2011 року передбачає обмін даними про військові сили, планування та бюджети. Крім того, країни ОБСЄ надають один одному інформацію про певні види військової діяльності та проводять інспекції.

Як зазначив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, інспекція ця - щорічна, відбувається відповідно до "Віденського документу".

"Інспектує російські військові об'єкти не Україна, а ОБСЄ - за участю представників країн, які входять в цю організацію. Їх 57. Включаючи і Росію, і Україну. До речі, на території нашої країни такі інспекції проводяться регулярно. Якщо хто забув, у квітні 2014-го бойовики у Слов'янську взяли в заручники таких самих інспекторів-верифікаторів, як ті, які завтра відправляються в Ростовську область. Українців у місії лише двоє. Решта двоє - датський і канадський офіцери. Разом - чотири верификатора. ... Про те, що українці побачать в Росії, будуть доповідати не в Києві, а в Відні. У штаб-квартирі ОБСЄ", - зазначив він.

Говорячи про ефективність місії, Цаплієнко зазначив, що у 2014-му "Віденський документ" і відповідні інспекції "не завадили сконцентрувати чотири потужні угруповання сил вторгнення біля українського кордону".

"Саме там, де з завтрашнього дня будуть працювати українські спостерігачі. Документ передбачає обмін інформацією про незвичну військову активність і небезпечні інциденти військового характеру. Наприклад, у зв'язку з навчаннями біля кордонів забороняється скупчення понад 9 тисяч військовослужбовців без інформування сусідів і партнерів... З початком "Руської весни" закляті брати так вдало розосередили сили уздовж кордону, що ні в одному з "місць проведення навчань" не перевищили ліміт у 9000 багнетів. У підсумку, про те, що по дверима України на низькому старті чекали наказу більш 90 000 російських солдатів, світ дізнався, можна сказати, пост-фактум, після того, як двері спробували зламати", - додав він.