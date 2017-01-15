Переговори про зустріч Путіна і Трампа не ведуться - Пєсков

2471 перегляд
0
Неділя, 15 січня 2017, 16:40

Переговори про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна і обраного президента США Дональда Трампа поки не ведуться.

Про це заявив у неділю РИА Новости прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Поки ніяких переговорів про зустріч немає", - сказав Пєсков.

Раніше британське видання Sunday Times повідомило, що обраний президент США має намір здійснити свій перший візит до Ісландії і зустрітися там з Володимиром Путіним.

Про це британським чиновникам нібито повідомила перехідна команда Трампа. Крім цього, Sunday Times повідомила, що джерела видання нібито обговорювали ці плани в російському посольстві в Лондоні і розповіли, що Москва планує погодитися на проведення саміту.

Агентство повідомляє, що посольство Росії в Великобританії назвало ці повідомлення "нісенітницею" і "спробою британців підірвати президентство Дональда Трампа".

Представники обраного президента США також спростували повідомлення британського видання, назвавши її "стовідсотковою брехнею".

Тридцять років тому в ісландській столиці Рейк'явіку пройшли переговори між генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Під час цього саміту Москва і Вашингтон зробили важливий крок до припинення холодної війни і заклали основи для скорочення стратегічних озброєнь.

Теми: Путін Трамп ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Трампа заперечують плани зустрітися з Путіним в Рейк’явіку 15 січня 2017, 06:54
ЗМІ: Трамп планує зустрітися з Путіним в Рейк'явіку 15 січня 2017, 03:45
Путін знову засвітився на фото з ватажком найманців на Донбасі та в Сирії 13 січня 2017, 18:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна подає до суду в Гаазі ще один позов проти Росії
Порошенко їде в Давос, але проігнорує сніданок Пінчука
Рева розповів про пенсійну реформу й припустив, що буде "шок"
Нацрада зацікавилась трансляцією російських військових по СТБ
Усі новини
Зниклі стародруки

Чому українські музеї втрачають експонати

Культура

5 нових облич українського балету, за якими варто стежити