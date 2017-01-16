В "бурштиновому" райцентрі влаштували гангстерські розборки: є жертви

В населеному пункті Олевськ Житомирської області в ніч на 16 січня сталася збройна сутичка, в результаті якої кілька людей потрапили до лікарні, один помер.

Про це у Facebook повідомив депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук.

"Картина вражає зухвалістю: близько 12 години ночі в центр Олевська приїхали щонайменше 3 автомобілі, серед яких мікроавтобус. З авто вибігли невідомі особи спортивної зовнішності озброєні пістолетами та гвинтівками. Вони розпочали розстрілювати молодих хлопців які знаходилися поблизу кав'ярні та парковки", – пише Ніколайчук.

"Під час масового зіткнення, хтось з приїжджих кинув в натовп гранату, як наслідок багато молодих людей отримали поранення різного ступеня. Когось забрала швидка, хтось поїхав до лікарні з друзями або небайдужими людьми, інші – розбіглися та займаються самолікуванням", – зазначив депутат.

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Бандити з місця події зникли.

За даними Ніколайчука, в Житомирській області введено план "Сирена", а до Олевська відправлено спецзагін поліції.

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"Поки лікарі борються за життя хлопців, олевчани готують акції протесту. Зранку о 11-00 годині люди збираються на місці розстрілу, аби привернути увагу до бурштинового краю який два роки тероризують бандити", – наголошує депутат.

"І ніхто не сумніваєтеся, що окремі високопоставлені чиновники з Нацполіції, прокуратури, Служби безпеки координують їх діяльність, аби в страху тримати Поліський регіон! Слід президенту наводити порядок, інакше в Україні відкриється ще один "бурштиновий" фронт!", – додав Ніколайчук.

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За даними депутата, з Олевської ЦРЛ надійшла інформація про смерть одного з учасників розбірок.

За даними поліції, в результаті сутички вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Українська правда