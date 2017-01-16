В "бурштиновому" райцентрі влаштували гангстерські розборки: є жертви

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Понеділок, 16 січня 2017, 09:45

В населеному пункті Олевськ Житомирської області в ніч на 16 січня сталася збройна сутичка, в результаті якої кілька людей потрапили до лікарні, один помер.

Про це у Facebook повідомив депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук.

"Картина вражає зухвалістю: близько 12 години ночі в центр Олевська приїхали щонайменше 3 автомобілі, серед яких мікроавтобус. З авто вибігли невідомі особи спортивної зовнішності озброєні пістолетами та гвинтівками. Вони розпочали розстрілювати молодих хлопців які знаходилися поблизу кав'ярні та парковки", – пише Ніколайчук.

"Під час масового зіткнення, хтось з приїжджих кинув в натовп гранату, як наслідок багато молодих людей отримали поранення різного ступеня. Когось забрала швидка, хтось поїхав до лікарні з друзями або небайдужими людьми, інші – розбіглися та займаються самолікуванням", – зазначив депутат.

 
facebook

Бандити з місця події зникли.

За даними Ніколайчука, в Житомирській області введено план "Сирена", а до Олевська відправлено спецзагін поліції.

 
facebook

"Поки лікарі борються за життя хлопців, олевчани готують акції протесту. Зранку о 11-00 годині люди збираються на місці розстрілу, аби привернути увагу до бурштинового краю який два роки тероризують бандити", – наголошує депутат.

"І ніхто не сумніваєтеся, що окремі високопоставлені чиновники з Нацполіції, прокуратури, Служби безпеки координують їх діяльність, аби в страху тримати Поліський регіон! Слід президенту наводити порядок, інакше в Україні відкриється ще один "бурштиновий" фронт!", – додав Ніколайчук.

 
facebook

За даними депутата, з Олевської ЦРЛ надійшла інформація про смерть одного з учасників розбірок.

За даними поліції, в результаті сутички вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо – жителі Олевського району та ще троє – львів’яни, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Поранені госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога.

Українська правда

Теми: бурштин поліція Житомир
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Коментарі — 4
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IP: 37.140.189.---kerubino16.01.2017 15:59
Бандитська влада кришує цю галузь ,парламент теж причастний до цих оборудок .
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk16.01.2017 11:37
Слід президенту наводити порядок, інакше в Україні відкриється ще один "бурштиновий" фронт!", – додав Ніколайчук.
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Нехай Ніколайчук не строїть дурника. Він чудово розуміє, що президент та його люди і є творцями та кришувальниками "бурштинової мафії". Якби в нього була воля та бажання цю проблему можна було б вирішити за тиждень-два. Так, пан Аваков ставленик НФ, але коли мова йде про бабло він та Порошенко діють заодно. Лише наївняки можуть думати інакше.
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IP: 80.77.34.---I_Barbos16.01.2017 11:29
vlad:
Якби в Україні був Президент, то такого не було б. А Президент вперто не бачить ПРОБЛЕМИ......Може йому це вигідно?
Голова МВД - пан Аваков ставленик НФ. До Порошенка не має ніякого відношення . Давайте мухи окремо, котлети окремо.
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IP: 46.172.153.---vlad16.01.2017 11:22
Якби в Україні був Президент, то такого не було б. А Президент вперто не бачить ПРОБЛЕМИ......Може йому це вигідно?
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