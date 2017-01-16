Байден: Мінськ – єдиний шлях для України бути єдиною

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Понеділок, 16 січня 2017, 11:09

Віце-президент Джо Байден заявляє, що мінський процес – є єдиним шляхом Україні лишитися єдиною.

Про це він заявив під час спільної заяви разом з президентом Порошенком в Україні в понеділок.

"Я знаю, як вам важко зберегти віру в  мінський процес, коли Росія відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо безпеки. Ми знаємо, що у цей процес є єдиною життєздатною основою для врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення уряду України  на сході та повернення контролю над кордоном", - сказав він.

"Для України цей процес – єдина надія рухатися вперед, як об'єднана держава", - додав Байден.

Він визнав, що політична частина угоди не може бути реалізована, поки не припиниться  насильство з боку РФ.

"Після того, як Росія і її поплічники на сході виконають свої зобов'язання стосовно припинення бойових дій, і дадуть Донбасу можливість встановити мир і безпеку, можна очікувати  від України повного виконання своїх політичних зобов'язань", - сказав Байден.

"Ні для кого не секрет, що Росія не хоче, щоб ви досягли успіху, пане президенте. Це стосується не тільки України, це стосується майбутнього, якого ми прагнемо – цілісної, мирної Європи", - наголосив він.

"Ваш успіх вільної демократії дуже важливі длі реалізації цієї мети", - наголосив він.

Байден наголосив, що санкції проти РФ мають залишатися до того моменту, поки вона не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.

санкції проти Росії, пов'язані з Кримом, повинні залишатися, поки РФ не поверне Крим Україні", - наголосив він.

Українська правда

Теми: Донбас Мінські угоди АТО Росія
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