Порошенко їде в Давос, але проігнорує сніданок Пінчука

Президент Петро Порошенко та віце-спікер з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе проігнорують сніданок Віктора Пінчука в Давосі, його відвідають депутати Сергій Лещенко та Наталя Кацер-Бочковська.

Так, речник президента Святослав Цеголко повідомив "Українській правді", що президент не відвідає сніданок.

"Президент матиме широку програму на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде", - повдіомив Цеголко.

Так само не поїде на сніданок віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомили УП в її офісі. В Офісі "Українській правді" повідомили, що вона взагалі не поїде на форум.

"Українська правда" також обдзвонила депутатів, які за її інформацією, були запрошені на сніданок Віктора Пінчука.

Підтвердила "Українській правді" свій намір їхати на сніданок депутат від Народного фронту Наталя Кацер-Бучковська.

Також УП відомо, що на сніданок має намір поїхати і депутат Сергій Лещенко. Цю інформацію УП підтвердили декілька співрозмовників, сам депутат поки не відповів на наше питання.

Депутат "Батьківщини" Альона Шкрум повідомила УП, що отримувала запрошення на сніданок, але не поїде.

"Мені надходило запрошення тільки на український сніданок. Якби мені надходило запрошення на весь Давос, то я думаю, що моє рішення було б іншим", - зазначила Шкрум.

Депутат Світлана Заліщук повідомила УП, що також не поїде на сніданок. Вона додала, що кожен запрошений депутат сам приймав рішення щодо участі у сніданку Віктора Пінчука.

Депутат від Батьківщини Олексій Рябчин повідомив, УП, що також не відвідає сніданок Пінчука.

Також на сніданок не поїде депутат Мустафа Найєм. Не відвідає захід Пінчука і депутат Вікторія Войцицька.

Як відомо, перед новим роком в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ. Зокрема, на тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмову від вступу до НАТО, проведення місцевих виборів на окупованих територій до повного повернення контролю над цією територією з метою "продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Він також пропонував не прив'язувати питання окупованого Донбасу і питання окупації Криму.

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати сніданок Пінчука.

Поїздку депутатів фінансує Фонд "Відродження", який 7 січня заявив, що не поділяє позиції бізнесмена Віктора Пінчука, викладеної у його статті для видання The Wall Street Journal, однак надалі виконує партнерські зобов'язання у спільних із його благодійним фондом проектах, зокрема "Український сніданок" у рамках Економічного форуму в Давосі в січні.

Оксана Коваленко, УП