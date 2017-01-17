В Україні заборонили 18 фільмів із росіянином, який грав бойовика

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Вівторок, 17 січня 2017, 17:56

Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на фільми за участю російського актора Яна Цапника.

Як повідомляє Держкіно у Facebook, рішення ухвалили відповідно до законів і на підставі звернення Служби безпеки України від 5 січня.

Ян Цапник
Ян Цапник

Під заборону показу в Україні потрапили 18 стрічок:

1) х/ф Привіт, дурники! (Привет, дуралеи!), (реж. Рязанов Е.) 1996р.,

2) х/ф Тихі вири (Тихие омуты), (реж. Рязанов Е.) 2000р.,

3) х/ф Ні кроку назад (Ни шагу назад), (реж. Воробйов В., Звездаков Є.) 2007р.,

4) х/ф Сорокапятка (Сорокопятка), (реж. Афонін В.) 2008р.,

5) х/ф Роман вихідного дня (Роман выходного дня), (реж. Жилко В.) 2009р.,

6) х/ф Почуй моє серце (Услышь мое серце), (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,

7) х/ф Зимове танго (Зимнее танго), (реж. Янощук В.) 2011.,

8) х/ф Помилки кохання (Ошибки любви), (реж. Снєжная М.) 2012р.,

9) х/ф 30 побачень (30 свиданий), (реж. Капітан Т.) 2015р.,

10) т/с Дві долі (Две судьбы), (реж. Краснопольський В., Усков В.) 2002р.,

11) т/с Під зливою куль (Под ливнем пуль), (реж. Воробйов В.) 2006р.,

12) т/с Формула стихії (Формула стихии), (реж. Кузьменко Ю.)2006р.,

13) т/с Зачароване кохання (Колдовская любовь" (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,

14) т/с Вагома причина для вбивства (Веское основание для убийства) (реж. Горобець М.) 2009р.,

15) т/с Ідеальний шлюб (Идеальный брак), (реж. Анашкін Е.) 2012р.,

16) т/с Братство десанту (Братство десанта), (реж. Назікан А., Татарський В.) 2012р.,

17) т/с Королева бандитів (Королева бандитов), (реж. Дев'ятилов В.) 2013р.,

18) т/с Вічна відпустка (Вечный отпуск), (реж. Власова В.) 2016р.

Як відомо, 29 грудня 2016 року Служба безпеки України заборонила росіянину Цапнику в'їзд до України на 5 років, його внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Актор заявив, що йому все одно.

Цапник відомий тим, що зіграв роль донецького бойовика з позивним "Майор" у російському пропагандистському фільмі "Воєнний кореспондент" на НТВ.

При цьому він зіграв головну роль у новорічній програмі "Залишаємося зимувати" на каналі "Інтер", але сюжети з ним врешті вирізали з новорічного концерту українського телеканалу. 

Олена Рощенко, УП

Теми: телебачення культура окупація Росія пропаганда
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