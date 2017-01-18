ЦВК хоче отримувати результати голосування по інтернету прямо з дільниць

Наступні парламентські вибори, швидше за все, знову пройдуть за змішаною виборчою системою, але можна повністю комп’ютеризувати передачу даних про підрахунок голосів.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський на зустрічі з головою офісу Ради Європи в Україні, представником генсека Ради Європи з питань координації програм співпраці РЄ Мортеном Енбергом, повідомляє прес-служба ЦВК.

"Мабуть, настав час зрозуміти, що з великою вірогідністю наступні парламентські вибори в Україні проводитимуться на основі тієї ж виборчої системи, яка застосовувалася в 2012 та 2014 роках", – сказав він.

"Хоча в нашій державі достатньо складно знайти політика, який виступав би проти обрання парламенту за пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками, незрівнянно складніше знайти 226 народних депутатів України, готових проголосувати за відповідний закон", – зазначив голова ЦВК.

За його словами, міжнародні організації, іноземні дипломати й українські активісти лобіювали впровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками і ухвалення заснованого на цій же моделі виборчого кодексу.

"На мій погляд, у середньостроковій перспективі – найближчі 2-3 роки – вірогідність переходу України до застосування пропорційної виборчої системи з відкритими списками є вкрай низькою. Вірогідність ухвалення виборчого кодексу – ще нижчою", – заявив Охендовський.

"То чи не розумно подумати над тим, як модернізувати існуючу змішану виборчу систему, а саме – її мажоритарний компонент, який викликає найбільше критики як всередині країни, так і за кордоном? Необхідна аналітична робота в Центральній виборчій комісії вже проведена", – сказав він.

"Найближчим часом ми будемо готові запропонувати і суспільству, і політикам проект змін, які необхідно внести до виборчого законодавства України з метою повної комп’ютеризації процесу передачі даних про підрахунок голосів з усіх майже 30 тисяч виборчих дільниць безпосередньо до ЦВК", – повідомив Охендовський.

За його словами, це дозволить значно здешевити усі майбутні виборчі процеси.

"ЦВК зможе максимально швидко – вже на ранок понеділка, наступного за днем голосування, а не через 10-15 днів, – отримати попередні результати підрахунку голосів з кожної виборчої дільниці та ознайомити з ними суспільство", – заявив голова комісії.

"Ризик маніпулювання цифрами протоколів дільничних виборчих комісій після завершення підрахунку голосів через протизаконний вплив на їхніх членів з боку кандидатів та партій буде практично ліквідований", – наголосив Охендовський.

Буде змога складати протоколи дільничних виборчих комісій не тільки в паперовій, а й в електронній формі, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами членів ДВК.

Охендовський наголосив, що ЦВК жодним чином не ставить питання про запровадження в Україні електронного голосування.

Йдеться про модернізацію системи "Вибори" – запровадження сучасних технологій та повну комп’ютеризацію адміністрування процесу передачі даних про підрахунок голосів від дільничних комісій до Центрвиборчкому з виключенням з цього процесу окружних комісій.

Голова ЦВК пообіцяв організувати широке обговорення даної ініціативи.

Охендовський і Енберг домовилися в березні провести спільну конференцію за участю експертів із міжнародних організацій щодо комп'ютеризації передачі даних про голосування.

Олена Рощенко, УП