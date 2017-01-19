Міжнародний суд ООН опублікував повний текст позову України проти Росії

Міжнародний суд ООН оприлюднив повний текст позовних вимог України до Росії.

З повним текстом позову, зареєстрованого в суді 16 січня 2017 року, можна ознайомитися на сайті організації.

Як відомо, Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії у зв'язку з порушенням РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, що Україна "просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація "… порушила зобов'язання в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму…", надавши допомогу незаконним озброєним формуванням, які "беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні".

До таких формувань Україна відносить в першу чергу "ДНР", "ЛНР", група "Харківські партизани" та пов’язані з ними групи та особи.

Додамо також, що найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади, а також підконтрольної РФ де-факто кримської влади.

У позові Україна просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи, в якості заходу забезпечення позову, заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що погіршують нинішню ситуацію.

Окрім того, у своєму позові до РФ Україна вимагає, щоби російська влада припинила всю підтримку збройних формувань на українській території; здійснила репарації всім, хто постраждав через дії проросійських збройних формувань; повністю відновила в правах українську та кримськотатарські громади на окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі.

Нагадаємо, про ухвалене рішення позиватися проти РФ президент Петро Порошенко повідомив в понеділок на своєму офіційному сайті.

Детальніше з повним переліком позовних вимог України можна ознайомитися у статті ЄвроПравди: Позовні вимоги та претензії України до РФ в Суді ООН: повний переклад.

Європейська правда