Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%

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Четвер, 19 січня 2017, 18:24

Посадові оклади держслужбовців та інших категорій працівників держорганів зростуть в середньому на 15%, а  мінімальний розмір посадового окладу з 1 січня 2017 року становитиме 2000 гривень відповідно до закону "Про держслужбу".

Відповідне рішення уряд ухвалив з метою впорядкування у 2017 році згідно з діючим законодавством умов та розмірів оплати праці працівників державних органів, повідомляє прес-служба КМУ.

Також даним урядовим актом упорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп оплати праці.           

Крім того, з нового року уряд підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління,  підвищив розмір пенсій та стипендій.

Зокрема, зарплати вчителів цьогоріч зростуть на 50%, а лікарів – до 30%.

Нагадаємо, що з 1 січня 2017 року перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, який є основою для нарахування заробітної плати у бюджетній сфері, дорівнює 1 тис. 600 грн, а мінімальна заробітна плата становитиме 3 тис. 200 грн. – вона зросла на 100%.

Суттєво у поточному році зростуть стипендії студентів.

Зокрема, мінімальна звичайна стипендія зросте на 33,4%, а мінімальна стипендія на окремі спеціальності (педагогічні, природничо-математичні, природничі, математичні, інженерні) ВНЗ ІІІ-ІV р.а.– на 54,3%, а стипендія відмінників на ці спеціальності буде підвищена до 102%.

Також у цьому році двічі будуть перераховані пенсії, причому їхнє зростання буде випереджати прогнозовану інфляцію.

Економічна правда

Теми: Кабінет міністрів
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IP: 178.95.48.---Андрій Смолій19.01.2017 19:19
2000.А де 3200, дебіли?
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