В результаті теракту в Туреччині українці не постраждали

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Понеділок, 2 січня 2017, 00:41

Громадяни України не постраждали під час теракту в Стамбулі.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

"Ідентифікація загиблих і поранених в Cтамбулі завершується. Громадян України серед жертв і постраждалих немає. Консул України підтримує оперативний контакт з поліцією Стамбула", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч невідомий відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Внаслідок атаки загинули 39 людей і 69 отримали поранення. 24 з упізнаних загиблих виявилися іноземцями.

Теми: Туреччина теракт українці
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