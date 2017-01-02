Клімкін та новий глава ОБСЄ два дні проведуть на Донеччині

2808 переглядів
0
Понеділок, 2 січня 2017, 16:30

3 та 4 січня глава МЗС України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит до Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України. 

"Метою візиту є ознайомлення Курца на початку головування Австрії в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією РФ проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій", - зазначили у відомстві.

Також Клімкін та Курц обговорять перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні для ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських угод. 

Теми: ОБСЄ Донбас МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Місія ОБСЄ зафіксувала машину "вантаж 200" на кордоні з РФ 30 грудня 2016, 08:45
В ОБСЄ заявили про потужну кібератаку на організацію 29 грудня 2016, 03:28
Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг 22 грудня 2016, 13:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики ОРДЛО били 21 раз: вели вогонь на всіх напрямках
Внаслідок вибуху у Багдаді загинули щонайменше 17 людей
"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт у Стамбулі
АТО: 38 обстрілів, бойовики били з важких мінометів
Усі новини
Музика

7 гуртів-відкриттів української сцени в 2016 році

YouTube Rewind 2016

Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році