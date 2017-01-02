В Ісландії заговорили про можливий референдум щодо членства в ЄС

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Понеділок, 2 січня 2017, 16:42

Ідея референдуму щодо членства Ісландії в ЄС стала одним з основних факторів під час переговорів в ході формування нового уряду країни.

Про це повідомляє Politico.

Переговори щодо формування нового уряду проводять після проведення у жовтні дострокових парламентських виборів.

Правоцентристська і євроскептична Партія незалежності веде переговори з ліберальною Партією реформ і партією "Світле майбутнє". Лідер "Світлого майбутнього" Оттарр Проппе заявив, що референдум щодо членства в ЄС став важливим фактором у цих переговорах.

Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, коли при владі перебували ліві, однак відкликала заявку у 2015 році. Дане рішення супроводжувалося масовими протестами.

Ісландія входить до Шенгенської зони і до європейської економічної зони. Навіть якщо новий уряд проведе референдум, на якому буде підтримано вступ до ЄС, Ісландія зможе стати членом блоку не раніше 2022 року.

Європейська правда

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