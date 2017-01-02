Апеляційний суд вирішить, де депутатів-кримчан судитимуть за держзраду

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Понеділок, 2 січня 2017, 22:48

Апеляційний суд Києва розгляне питання щодо визначення суду, який розглядатиме обвинувальні акти щодо екс-депутатів Верховної Ради АР Крим, які  обвинувачуються у державній зраді.

Про це 2 січня повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

"У вівторок та середу, 3 та 4 січня, Апеляційний суд Києва розгляне питання щодо визначення суду, який буде розглядати обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З. та Шувайникова С.І., які обвунувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України - "державна зрада", - повідомила Сарган.

При цьому вона додала, що це - "перша партія", коментуючи питання про аналогічне засідання щодо нинішнього "глави" Криму, призначеного Кремлем - Сергія Аксьонова та інших представників кримської "влади".

За даними ГПУ, перше судове засідання розпочнеться об 11:30 3 січня.

Теми: Крим суд
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