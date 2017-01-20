Стало відомо, хто з українських політиків полетів до Трампа

40646 переглядів
5
П'ятниця, 20 січня 2017, 13:42

Депутати, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прилетіли у США на інавгурацію Дональда Трампа, Юлія Тимошенко і деякі місцеві чиновники будуть лише на щорічному молитовному сніданку.

Так, у прес-службі Саакашвілі повідомили, що він буде 20 січня на інавгурації Трампа. "Він вже там. Тільки 20 січня. Раніше ми були в селах", – повідомили УП у прес-службі політика.

Після перемоги Трампа на виборах Саакашвілі заявив, що знайомий із ним більше 20 років, і вони товаришують. "Сильна особистість із непередбачуваною політикою", – прокоментував Саакашвілі.

Участь в інавгурації 20 січня "Українській правді" підтвердив нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко.

"Мене запросили мої колеги конгресмени-республіканці в США саме в ці дні для обговорення розвитку американо-українських відносин і для організації за їх участі декількох зустрічей з ключовими людьми з команди Трампа",  – сказав Артеменко, підтвердивши, що також буде на самій інавгурації.

Нардеп від "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов вночі 19 січня написав у Фейсбук, що вилетів до Вашингтона на інавгурацію.

"Вилетів на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Для мене було значимо отримати особисте запрошення адміністрації на цю знаменну подію як для Сполучених Штатів, так і для України", – написав Ківалов.

 

Голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко буде на молитовному сніданку, а на саму інавгурацію не приїде, повідомив журналістам депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв, передають "Українські новини". Соболєв зазначив, що на сніданку партію представить Тимошенко та деякі інші депутати.

У прес-службі партії не змогли назвати "Українській правді" депутатів, які їдуть у США з Тимошенко.

19 січня на інавгурацію прибув екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Прибув у Вашингтон. Сьогодні провів вже 7 зустрічей з представниками команди Дональда Трампа", – повідомив Маломуж.

 

У коментарі Радіо Свобода він розповів, що запрошення отримав безкоштовно, адже протягом 12 років підтримує контакт із Республіканською партією США та екс-очільниками американської розвідки.

"Ті, хто приїжджають, якраз хлопці наші, представники, вони, відповідно, вкладають свої кошти. Тому що вони запрошуються як представники або бізнесу, або політикуму. І це йдуть оплати за членство й участь. Усіх розцінок не знаю, залежно в якому секторі – від 10 до 100 тисяч доларів. Так-так, це ті, хто хочуть показати, що вони щось мають", – сказав Маломуж.

17 січня про приліт до Вашингтона з нагоди інавгурації повідомив позафракційний нардеп Борислав Береза.

"Представники Республіканської партії запросили мене на інавгурацію сорок п'ятого Президента США Дональда Трампа. Крім традиційних заходів інавгурації, параду і балу з приводу інавгурації, у мене буде ряд важливих зустрічей. Розумію, що майбутнє України вирішується і за її межами", – зазначив Береза.

Раніше прес-служба "Блоку Петра Порошенка" повідомила, що запрошення на щорічний молитовний сніданок з Трампом отримали глава Кілійської районної організації партії "Солідарність" – БПП" Павло Бойченко та депутат Одеської обласної ради від партії "Солідарність" – БПП" Олег Бабенко. Інформацію щодо участі інших представників БПП у прес-службі не підтвердили.

Ірина Салій, УП

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Квитки на інавгурацію Трампа коштували від 25 тисяч до 1 мільйона доларів 20 січня 2017, 15:27
З чим Україна йде до Америки Трампа та як зберегти підтримку США за нового президента 20 січня 2017, 14:46
У Вашингтоні сталися сутички через Трампа, одну особу затримали 20 січня 2017, 13:16
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 213.160.156.---yurr20.01.2017 15:39
Сумніваюсь, що Підрахуя хтось запрошував
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.6.---робін_гудбай20.01.2017 15:28
Георгий Иванов:
Да и х... с ними! А где параллельная информация о представительстве России на инаугурации? Что то наши СМИ по этому поводу язык в жопу затянули!
А хіба у нас є об' єктивні непродажні ЗМІ?...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.6.---робін_гудбай20.01.2017 15:25
А поіхати в США на інавгурацію - хіба це кримінал чи злочин?...Це тільки привід шельмувати своіх політичних опонентів..І називати іх скотиняками...Це все із- за заздрості..
ВідповістиЗ цитатою
IP: 82.145.221.---Георгий Иванов20.01.2017 15:10
Да и х... с ними! А где параллельная информация о представительстве России на инаугурации? Что то наши СМИ по этому поводу язык в жопу затянули!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.200.181.---Игорь Тищенко20.01.2017 14:04
Контрразведчики хреновы, это информация для вас!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Україна хоче отримати від МВФ ще 8 траншів на 9,9 млрд доларів
ДФС відсторонила все керівництво Львівської митниці
Бойовики поблизу Донецька обстріляли цивільний автобус
Порошенко зустрівся з близьким до Трампа екс-міністром. Пінчук лише його привів
Усі новини
Відео

Про фрік-кабаре Dakh Daughters зняли документалку "Рози"

Спорт

Чемпіона з шашок Юрія Анікєєва дискваліфікували за вишиванку