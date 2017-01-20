Стало відомо, хто з українських політиків полетів до Трампа

Депутати, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж прилетіли у США на інавгурацію Дональда Трампа, Юлія Тимошенко і деякі місцеві чиновники будуть лише на щорічному молитовному сніданку.

Так, у прес-службі Саакашвілі повідомили, що він буде 20 січня на інавгурації Трампа. "Він вже там. Тільки 20 січня. Раніше ми були в селах", – повідомили УП у прес-службі політика.

Після перемоги Трампа на виборах Саакашвілі заявив, що знайомий із ним більше 20 років, і вони товаришують. "Сильна особистість із непередбачуваною політикою", – прокоментував Саакашвілі.

Участь в інавгурації 20 січня "Українській правді" підтвердив нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко.

"Мене запросили мої колеги конгресмени-республіканці в США саме в ці дні для обговорення розвитку американо-українських відносин і для організації за їх участі декількох зустрічей з ключовими людьми з команди Трампа", – сказав Артеменко, підтвердивши, що також буде на самій інавгурації.

Нардеп від "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов вночі 19 січня написав у Фейсбук, що вилетів до Вашингтона на інавгурацію.

"Вилетів на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Для мене було значимо отримати особисте запрошення адміністрації на цю знаменну подію як для Сполучених Штатів, так і для України", – написав Ківалов.

Голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко буде на молитовному сніданку, а на саму інавгурацію не приїде, повідомив журналістам депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв, передають "Українські новини". Соболєв зазначив, що на сніданку партію представить Тимошенко та деякі інші депутати.

У прес-службі партії не змогли назвати "Українській правді" депутатів, які їдуть у США з Тимошенко.

19 січня на інавгурацію прибув екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Прибув у Вашингтон. Сьогодні провів вже 7 зустрічей з представниками команди Дональда Трампа", – повідомив Маломуж.

У коментарі Радіо Свобода він розповів, що запрошення отримав безкоштовно, адже протягом 12 років підтримує контакт із Республіканською партією США та екс-очільниками американської розвідки.

"Ті, хто приїжджають, якраз хлопці наші, представники, вони, відповідно, вкладають свої кошти. Тому що вони запрошуються як представники або бізнесу, або політикуму. І це йдуть оплати за членство й участь. Усіх розцінок не знаю, залежно в якому секторі – від 10 до 100 тисяч доларів. Так-так, це ті, хто хочуть показати, що вони щось мають", – сказав Маломуж.

17 січня про приліт до Вашингтона з нагоди інавгурації повідомив позафракційний нардеп Борислав Береза.

"Представники Республіканської партії запросили мене на інавгурацію сорок п'ятого Президента США Дональда Трампа. Крім традиційних заходів інавгурації, параду і балу з приводу інавгурації, у мене буде ряд важливих зустрічей. Розумію, що майбутнє України вирішується і за її межами", – зазначив Береза.

Раніше прес-служба "Блоку Петра Порошенка" повідомила, що запрошення на щорічний молитовний сніданок з Трампом отримали глава Кілійської районної організації партії "Солідарність" – БПП" Павло Бойченко та депутат Одеської обласної ради від партії "Солідарність" – БПП" Олег Бабенко. Інформацію щодо участі інших представників БПП у прес-службі не підтвердили.

Ірина Салій, УП