Трамп: США припинить підтримку чужої індустрії та іноземців

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США змінюють підхід до міжнародної співпраці та принципів вільного ринку.

Про це він заявив у своїй першій промові на посаді президента, після принесення присяги.

Трамп присвятив початок своєї промови критиці попередників. "Їхні перемоги не були вашими перемогами. Їхні тріумфи не були вашими тріумфами", - вважає він.

"Досі ми підтримували армії інших держав... Ми витрачали трильйони і трильйони за кордоном в той час, як американська інфраструктура розвалювалася. Ми робили інші країни багатшими в той час як процвітання нашої нації щезало за горизонтом.... Від цього нашою землею буде керувати одна візія, один принцип: Америка передусім. Америка передусім!" - наголосив президент США.

Він окремо підкреслив, що і надалі має намір виконати свою обіцянку про повернення виробничих потужностей на територію США.

"Ми будемо слідувати двом простим правилам: купувати американське і наймати американців", - заявив Дональд Трамп.

Європейська правда