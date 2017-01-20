Суд дозволив проведення заочного розслідування щодо Януковича
Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення стосовно колишнього президента Віктора Януковича заочного розслідування у справі про держзраду.
Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" з місця подій.
Дане рішення прийняла суддя Христина Тарасюк.
Під час судового засідання, яке тривало з 9:00, захист Януковича заявив близько 30 клопотань.
Зокрема суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції.
Крім того, захист просив суд допитати в судовому засіданні президента Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія та інших.
Крім того, адвокати Януковича спробували заявити відвід всьому складу Печерського суду.
Рішення Печерського суду. Документ pic.twitter.com/9xvbqi3fmn— Лариса Сарган (@SarganLarysa) January 20, 2017
Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував це рішення так: "Йесссс! Ми зробили це. В лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику".
Раніше суд відмовив захисту Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.
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