Суд дозволив проведення заочного розслідування щодо Януковича

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П'ятниця, 20 січня 2017, 21:48

Печерський райсуд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення стосовно колишнього президента Віктора Януковича заочного розслідування у справі про держзраду.

Про це повідомляє кореспондент "Українських Новин" з місця подій.

Дане рішення прийняла суддя Христина Тарасюк.

Під час судового засідання, яке тривало з 9:00, захист Януковича заявив близько 30 клопотань.

Зокрема суд відмовився допитати Януковича у форматі відеоконференції.

Крім того, захист просив суд допитати в судовому засіданні президента Петра Порошенка, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, голову Верховної Ради Андрія Парубія та інших.

Крім того, адвокати Януковича спробували заявити відвід всьому складу Печерського суду.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував це рішення так: "Йесссс! Ми зробили це. В лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику".

Раніше суд відмовив захисту Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Теми: суд Янукович прокуратура
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IP: 93.72.70.---dorosh21.01.2017 00:07
Зачем вешать на целый день-два фотографию Януковича на 1й странице? Чтобы родителям пугать этой физиономией детей? Нельзя вывеску суда повесить? Вы еще Гитлера или Путина или кого-то с рогами прицепили бы? Более кровисисного найти не могли?
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