Строковик загинув у військовій частині на Миколаївщині
Військовослужбовець строкової служби загинув у військовій частині на Миколаївщині.
Про це повідомляється на Facebook Сухопутних військ України.
" 20 січня близько 16.30 в одній з військових частин на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям військовослужбовець строкової служби", - сказано у повідомленні.
Командування військової частини спільно із працівниками правоохоронних органів проводять розслідування, щоб з’ясувати причини та обставини, що призвели до загибелі.
Українська правда
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