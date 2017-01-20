Строковик загинув у військовій частині на Миколаївщині

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П'ятниця, 20 січня 2017, 21:58

Військовослужбовець строкової служби загинув у військовій частині на Миколаївщині.

Про це повідомляється на Facebook Сухопутних військ України.

" 20 січня близько 16.30 в одній з військових частин на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям військовослужбовець строкової служби", - сказано у повідомленні.

Командування військової частини спільно із працівниками правоохоронних органів проводять розслідування, щоб з’ясувати причини та обставини, що призвели до загибелі.

Українська правда

Теми: війська Миколаїв
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