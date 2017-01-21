Сирія віддала Росії в оренду на 49 років базу флоту в Тартусі

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Субота, 21 січня 2017, 01:53

Сирія та Росія підписали угоду щодо оренди бази військово-морського флоту в порту Тартус на Середземному морі.

Про це пише DW.com.

Термін дії договору становить 49 років. Документ також дозволяє заходження кораблів РФ у внутрішні води та порти країни, а також проголошує недоторканним майно Росії у Тартусі, йдеться у оприлюдненому на російському порталі правової інформації тексті договору. Він був підписаний 18 січня.

Крім того, російським військовим та їхнім сім'ям у Сирії гарантується недоторканність. Більше того, у разі відсутності заперечень сторін документ буде автоматично подовжений ще на 25 років.

Угода передбачає розширення території та можливостей пункту забезпечення російського флоту в Сирії, зокрема для прийому до 11 кораблів водночас, у тому числі із ядерною зброєю, додає агенція Reuters. Російський флот гарантуватиме протиповітряну оборону Тартуса та захист з моря, а також допоможе Сирії у модернізації її військово-морських сил.

У російському парламенті уже заявили, що незабаром ратифікують договір.

Теми: Сирія Росія
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