Парламент Туреччини проголосував за посилення влади президента

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Субота, 21 січня 2017, 05:06

Турецький парламент схвалив законопроект про внесення поправок до конституції, що розширюють повноваження президента країни.

Про це повідомляє BBC.

В ході засідання, яке затягнулося майже до ранку, парламентарії переважною більшістю підтримали внесення поправок в основний закон країни. За законопроект висловилися 339 депутатів з 488, що брали участь в голосуванні, 142 - проти.

Згідно із законопроектом, Туреччина стане президентською республікою. У тексті документа говориться, що президент буде верховним головнокомандувачем і отримає право призначати військових на відповідальні пости в армії. Також законопроект передбачає, що пост прем'єр-міністра буде скасовано, а право формувати уряд буде за президентом.

Також, згідно з поправками, президент отримає право розпуску парламенту в будь-який момент.

Одна з прийнятих поправок дозволяє президенту залишатися членом партії після обрання. Поки 18-та стаття конституції Туреччини зобов'язує президента після обрання виходити з партії.

Крім того, законопроект передбачає, що склад парламенту буде розширено з 550 до 600 законодавців, а також буде знижений мінімальний вік кандидатів в депутати з 25 до 18 років.

Схвалений законопроект має бути не пізніше початку наступного тижня передано на затвердження президентові Реджепу Тайіпу Ердогану. Після затвердження законопректу президентом, повинен відбутися референдум. Імовірно, голосування відбудеться на початку квітня.

Прихильники зміни конституції говорять, що це спростить систему правління країною. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим раніше заявив, що поправки до конституції врятують країну від спроб перевороту.

Основні опозиційні партії виступають проти подібних змін конституції.

Теми: Туреччина
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