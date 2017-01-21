МЗС рекомендує українцям не їздити у центральну Італію

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Субота, 21 січня 2017, 06:27

У зв’язку з землетрусом, що стався в провінціях Аквіла та Рієті 18 січня, та з огляду на збереження небезпеки подальших поштовхів, МЗС рекомендує громадянам України без нагальної необхідності утриматися від відвідання цих районів Італії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС.

Громадянам України, які перебувають на територіях, де зберігається загроза землетрусу, необхідно уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Італії та ознайомитися з рекомендаціями Департаменту цивільного захисту при Раді Міністрів Італійської республіки, які оприлюднюються на веб-сторінці за посиланням: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Італії на телефон "гарячої лінії" +39 389 004 0000, електронну пошту emb_it@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57, електронну пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 18 січня відразу три сильних підземних поштовхи магнітудою 5,3 сталися на території центральної Італії.

Епіцентр землетрусу знаходився в комуні Монтереале регіону Абруццо на глибині 9,2 км. Саме в цьому регіоні в результаті сходження лавини під снігом опинилася будівля готелю із людьми.

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