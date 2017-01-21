Вночі у Києві застрелили адвоката

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Субота, 21 січня 2017, 16:05

В ніч на 21 січня у Дніпровському районі Києва на вул. Микільсько-Слобідська застрелили адвоката Валерія Рибальченка.

Як повідомили у столичному главку Нацполіції, близько опівночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. 

"Встановлено, що невідомий поблизу будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер у лікарні. Правоохоронці встановили особу загиблого,  ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який повертався з роботи додому", - йдеться у повідомлені НП.

На місці події правоохоронці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи. 

"Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом", - зазначили у поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство". 

Пізніше Національна асоціація адвокатів повідомила, що вбитого адвоката звали Валерій Рибальченко.

"НААУ звернеться до керівництва держави та правоохоронних органів з приводу зростання небезпечності професії та із закликом до розслідування вбивств адвокатів", - йдеться також у повідомленні.

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Коментарі — 2
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IP: 73.110.64.---Vova Groznui21.01.2017 14:32
це не правда в Україні не вбивать журналістів десь там в Расєє но не в нас
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IP: 91.225.121.---DND21.01.2017 13:20
Де була поліція, де отой захист громадянина, хто заплатить за смерть громадянина МВС, СБУ, АПУ ВР КМУ - хто? Де дозвіл на зброю чи на неї мають право тільки феодали? Так дочекаємся доки всіх не перестріляють. ПАДЛЮКИ.
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