У Путіна кажуть, що не готові скорочувати ядерний потенціал в обмін на санкції

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Субота, 21 січня 2017, 13:33

Симетричне скорочення ядерного потенціалу РФ і США неприпустимо, це може привести до порушення ядерного паритету.

Про це в інтерв'ю програмі "Вести в суботу" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

"Ядерне роззброєння - концептуальне поняття, складається з величезної кількості нюансів. Воно не може бути диспропорційним. Композиція цієї ядерної складової в США і у нас в країні різна. Якісь симетричні скорочення тут абсолютно неприпустимі і недоречні", - заявив Пєсков.

За його словами, "вони можуть привести до порушення того, що є основним моментом, - це ядерний паритет, ядерне стримування".

Інтерфакс зазначає, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що можна буде розглянути варіант зняття санкцій з Росії в обмін на значне скорочення ядерних арсеналів.

За словами Пєскова, "пов'язувати питання санкцій і питання ядерного скорочення навряд чи в майбутньому буде можливо з експертної точки зору".

Він нагадав, що Путін заявляв, що питання санкцій "не є темою нашого порядку денного": "Росія не була ініціатором постановки цього питання. І вона не буде, за словами Путіна, ініціатором скасування якихось рестрикцій".

Теми: Росія ядерна зброя санкції
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