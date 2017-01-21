У Житомирі 13 дітей отруїлися у їдальні гімназії

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Субота, 21 січня 2017, 15:12

У Житомирі з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 13 школярів з різних класів Житомирської міської гуманітарної гімназії №23.

Про це повідомляє "Житомир.info" з посиланням на дані, оприлюднені на брифінгу у міській раді 21 січня.

Зокрема, 10 дітей отримують медичну допомогу у дитячій міській лікарні, 3 дітей – в Житомирській обласній лікарні, 1 родина відмовилась від госпіталізації. Стан дітей задовільний. 

Як зазначив заступник мера Житомира Матвій Хренов, зібрано усі необхідні аналізи, наразі збудник захворюваня не визначено.

"Проведено експрес-тести – сальмонельозу не виявлено. Більшість ознак вказують на те, що це бактеріальна інфекція, тому всі діти отримують антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію", - зазначив він. 

У їдальні учбового закладу розпочато перевірки, з 23 січня в їдальні буде припинено харчування до з’ясування причин отруєння. 

Станом на ранок 21 січня повідомлялося про 11 учнів гімназії, які перебували у лікарні з ознаками харчового отруєння. 

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