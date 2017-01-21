У суботу бойовики ОРДЛО стріляли 21 раз, найбільше у напрямку Маріуполя

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Субота, 21 січня 2017, 18:28

У суботу у зоні проведення АТО з боку бойовиків ОРДЛО зафіксовано 21 обстріл.

Такі дані повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 21 січня. 

"Більшість обстрілів бойовики зосередили на Маріупольському напрямку: використовуючи міномети, обстрілювали Водяне, з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по Лебединському, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному", - зазначили у штабі. 

На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Зайцеве та Новгородське, на Луганському – з мінометів – Троїцьке, з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку.



Теми: АТО Донбас зброя Мінські угоди
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