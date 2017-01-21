Порошенко в Давосі говорив про звільнення заручників – Геращенко

Президент Петро Порошенко піднімав питання звільнення заручників як пріоритетне на зустрічах у Давосі.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook у суботу.

За її словами, немає такої міжнародної зустрічі, де б президент не піднімав питання заручників – і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях.

"Й на давоських зустрічах також піднімалося питання звільнення заручників як пріорітетне – і під час діалогу президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом МКЧХ, і з іншими світовими лідерами", - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що політв'язні, яких утримують в РФ, отримали листи зі словами підтримки від президента.

Крім того, Геращенко наголосила, що українська делегація в ПАРЄ 24 січня говоритиме про журналістів Романа Сущенка і Миколу Семену та про режисера Олега Сенцова під час розгляду питання про свободу слова в Європі і нападки на журналістів.

"І, звичайно, ми підніматимемо питання заручників на окупованих територіях - наших військових і цивільних, й бранців Кремля, в т. ч. кримських татар, під час вільних дебатів та обговорення моніторингової доповіді по ситуації в Україні", - додала Геращенко.

"Минулого року завдяки зусиллям президента, дипломатів, мінської групи нам вдалося витягти трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій", - зазначила вона.

Українська правда